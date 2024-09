Ciclismo, l'Italia fa tutto bene ma poi regala l'oro

Italia forte e brava ad offrire su un piatto d’oro la vittoria a Tim Merlier , per la gran gioia dei belgi. Il successo del 31enne fiammingo nel Campionato d’Europa casalingo ad Hasselt è meritato : quest’anno Merlier vanta 14 affermazioni comprese 3 tappe del Giro d’Italia . Ieri non lo ha fermato neppure la foratura in una fase delicata. Tuttavia tanti sono i rimpianti a coronamento di una gara in cui la Nazionale del ct Daniele Bennati ha brillato per vigore atletico ed eccessiva generosità. Malgrado il lavoro super di tutto il team la punta di diamante dello sprint Jonathan Milan ha chiuso al 13° posto. Praticamente negli ultimi 500 metri il friulano di Buja non ha gareggiato. Merlier è medaglia d’oro davanti a Olav Kooij, olandese bravo a giocare a nascondino per tutti i 223 km, bronzo a Madis Mihkels (Estonia). A 53 chilometri dalla conclusione, sul pavè, sono evasi il fuoriclasse Mathieu Van Der Poel e Van Poppel (Olanda), Laporte (Francia), Pedersen (Danimarca), Kluckers (Lussemburgo), Rutsch (Germania). La loro fuga si è esaurita a 25 km dall’arrivo unicamente per il grande lavoro di Edoardo Affini, neo-Campione continentale a cronometro, sempre in testa al gruppo inseguitore. A quel punto il ct azzurro Bennati ha ordinato ai suoi ragazzi di persistere nel fare l’andatura onde evitare fughe di avversari. Bennati puntava tutto sulla volata di Milan. Infatti quando il danese Asgreen si è avvantaggiato gli azzurri l’hanno costretto alla resa.

Il crollo nel finale

Il guaio è che l’Italia per ulteriori 25 km si è portata a rimorchio il Belgio degli sprinter Philipsen e Merlier, l’Olanda di Kooij e Van Poppel, e altri uomini veloci. Forse il ct Bennati avrebbe fatto meglio ad ordinare a qualche azzurro, magari Matteo Trentin, di evadere obbligando Belgio e Olanda a spomparsi nell’inseguimento. Davide Ballerini ha affrontato in testa al gruppo l’ultimo chilometro tenendosi in scia Simone Consonni e Milan. Però quando Consonni ha tentato di scattare ai 500 metri con Milan a ruota, Merlier e molti altri hanno superato i 2 italiani ai quali al momento opportuno è mancato anche il colpo d’occhio (e qui non è colpa di Bennati). Stranamente un navigato pistard come Consonni si è fatto imbottigliare. Tim ha evidenziato una marcia in più rispetto a Kooij (pilotato da Van Der Poel), e a Mihkels non è sembrato vero di precedere al photofinish Philipsen per la conquista del podio. Tra i grandi sconfitti, l’ex iridato Mads Pedersen, 6° all’arrivo, non si rimprovera nulla: «Noi della Danimarca dovevamo rendere la gara dura per eliminare i velocisti. Puntualmente l’abbiamo resa dura, però non è bastato». Nel Campionato d’Europa ragazze Juniores (79 km) ha prevalso Puck Langenbarg (Olanda).