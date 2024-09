L' Athletica Vaticana ai Campionati europei di ciclismo in Belgio

Domenica 15 settembre Athletica Vaticana è stata presente al Campionato europeo di ciclismo in Belgio, tra Zolder e Hasselt, nella provincia di Limburg nelle Fiandre. È una partecipazione particolarmente significativa: dal 26 al 29 settembre Papa Francesco sarà in Belgio e, nello stile di fraternità sportiva, la sua squadra ha messo su strada una proposta inclusiva e solidale per la pace, nel cuore dell’Europa ferita dalla guerra. Al via Rien Schuurhuis (con il numero 131) che domenica 29 settembre correrà anche il Campionato del mondo a Zurigo: è la terza volta per la “squadra del Papa”, dopo l’esordio ai Mondiali 2022 in Australia e l’edizione 2023 in Scozia. È la prima partecipazione al Campionato europeo per Vatican Cycling, la Federazione ciclistica vaticana nell'ambito di Athletica Vaticana, membro ufficiale dell’UCI (Federazione internazionale) e della UEC (Federazione europea) da settembre 2021. La partenza è avvenuta alle 12.30. Il percorso, che misura 222 chilometri con tratti di pavè, “racconta” la storia del ciclismo che in Belgio ha una straordinaria tradizione di campioni e di popolo.