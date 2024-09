Mondiali ciclismo, Ganna contro Evenepoel: “È lui il favorito”

Provaci ancora, Pippo. Cinquantasette giorni dopo la sensazionale rimonta d'argento sotto la pioggia parigina ai Giochi, Filippo Ganna è atteso dall'ennesima sfida della carriera. La cronometro ai Mondiali di Zurigo in programma quest'oggi è una vera e propria parata di stelle e l'azzurro non poteva mancare. Il campione olimpico e del mondo in carica Remco Evenepoel , il fresco vincitore della Vuelta Primoz Roglic , il padrone di casa Stefan Kung , l'astro nascente Joshua Tarling . Non è da meno il piemontese di casa Ineos Grenadiers, capitano della squadra di cronometristi azzurra guidata dal ct Marco Velo e completata dal neocampione d'Europa Edoardo Affini . Si giocherà le sue carte Ganna, nonostante un avvicinamento complicato all'appuntamento. Dopo l'argento a crono e il bronzo su pista con il quartetto, Ganna ha dovuto fare i conti con la fatica psicofisica di una stagione focalizzata sull'appuntamento olimpico.

Ganna: "Il favorito resta uno solo"

L'azzurro non corre con il numero addosso dallo scorso 28 agosto, prima tappa del Renewi Tour chiusa al 149esimo posto prima del ritiro dalla corsa nelle ore immediatamente successive. Dopo l'opportuno riposo Ganna ha di nuovo premuto il piede sull'acceleratore affidandosi alle proprie certezze, alternando lavoro in altura e in pista. "Sappiamo tutti che il favorito è uno - le parole di Ganna alla vigilia -, cercheremo di non finire troppo distante. Io mi sento bene ma è anche vero che vengo da un periodo di alti e bassi. Potevo scegliere di chiudere la stagione oppure rimettermi in gioco. Ci provo, ma neanche io so il mio effettivo valore attual". Quell'uno è Remco Evenepoel, reduce dalla clamorosa doppietta d'oro olimpica tra prova a cronometro e gara in linea. Il belga è tornato in gara al Tour of Britain, dove ha potuto riassaporare l'energia della competizione senza però forzare. Il sogno - neppure troppo segreto - è centrare una clamorosa doppia doppietta: dopo i due ori olimpici, un doppio alloro mondiale.

Ganna vs Evenepoel: i dati

Tutti nello stesso anno, come mai a nessuno è riuscito. Un dato interessante: le ultime cinque prove contro il tempo con Evenepoel e Ganna ai nastri di partenza sono state vinte da uno dei due, con un parziale di 4-1 per il belga nei confronti dell'azzurro. Un vero e proprio scontro tra titani insomma, da giocarsi sui 46,1 chilometri del percorso che porterà gli atleti nei dintorni di Zurigo. Prima parte totalmente pianeggiante, prima di alcune piccole ma significative salite che potrebbero decidere le posizioni che contano. La prima è Uetikon am See: 2,4 km al 4,9% di pendenza media con un tratto centrale di 600 metri all’8,5%. Dopo la discesa, un saliscendi con un paio di rampe - lunghe poche centinaia di metri - con pendenze tra il 7% e il 9%.

Le perplessità di Velo

Sul finale del percorso è polemico il ct azzurro Velo: "Sono perplesso riguardo la discesa prima degli ultimi 15 km: strada stretta e ripida. Se dovesse piovere, come minaccia soprattutto lunedì, sarebbe davvero un passaggio complicato. Non è un tracciato adatto ai nostri, sappiamo che il favorito è Remco. Noi cercheremo di dargli fastidio il più possibile". Ganna ed Evenepoel saranno gli ultimi a partire: l'azzurro alle 16:32’30”, il belga 90 secondi dopo. Diretta tv su Eurosport 2 e Raisport, su Rai2 dalle 15:15. La prova femminile (da 29,9 km totali) scatterà invece alle 12: le azzurre al via sono Vittoria Guazzini e Gaia Masetti. Le speranze sono riposte nell'azzurra oro olimpico della madison, al via poco dopo le 13:21. La campionessa olimpica Brown, l'americana Dygert e la britannica Henderson sono tra le favorite. Titolo che, nella prima giornata ufficiale dei Mondiali di Zurigo, ha sfiorato il team relay azzurro di paraciclismo. Federico Mestroni, Luca Mazzone e Davide Cortini hanno conquistato l'argento alle spalle della Francia.