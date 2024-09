"5 anni fa mi c***** addosso dopo le gare": Pogacar, viva la sincerità

Negli ultimi anni, l'alimentazione ha giocato un ruolo sempre più importante nel miglioramento delle prestazioni nel ciclismo professionistico. Tadej Pogacar , in una conversazione con Peter Attia, ha descritto come la dieta dei ciclisti sia diventata un elemento centrale della preparazione , contribuendo all'abbattimento dei tempi nelle corse a tappe. Il maggiore interesse nei confronti della nutrizione, combinata alla ricerca scientifica, ha portato come consueguenza l'ottimizzazione, per i corridori, del consumo di energia, assicurando così prestazioni più elevate e recuperi in tempi più brevi e riflettendo inevitabilmente in risultati eccezionali rispetto ai campioni del passato.

Pogacar, i problemi di stomaco dopo le gare: la rivelazione

Pogacar ha spiegao che in passato aveva spesso problemi intestinali dopo le corse più impegnative, difficoltà che con l'ausilio dei nuovi prodotti sono state del tutto superate. "Sto invecchiando, quindi non sono più così ossessionato dal passare da una torta all'altra o semplicemente dal mangiare me**a", ha detto il campione. Dopo aver sottolineato l'importanza di adattare l'alimentazione durante le gare in base alla difficoltà delle tappe (opta per le borracce con 30 grammi di carboidrati che gli consentono di bilanciare l'assunzione di liquidi e cibo solido in gara), Pogacar ha tenuto a mettere in risalto la figura del nutrizionista della squadra, che in questi anni è stato fondamentale per il migliroamento delle sue performance. "Ha progettato alcuni gel molto buoni e una bevanda che è utile per l'intestino. Da quando hanno creato questo prodotto, non ho problemi di stomaco. 5 anni fa mi ca**vo nei pantaloni dopo le corse a tappe o le gare lunghe e ora anche mangiando 120 grammi non ho problemi di stomaco", ha rivelato a sorpresa il ciclista.