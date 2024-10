Woods incredibile, mangia la schiscetta durante i Mondiali di Zurigo: "Mai visto prima"

Michael Woods ha decisamente sorpreso tutti a Zurigo durante i Mondiali di ciclismo 2024 . Il ciclista canadese della squadra Israel-Premier Tech è stato protagonista di un curioso ed insolito fuoriprogramma che ha destato curiosità e tanta ilarità: mentre era in piena corsa, il campione ha deciso di concedersi un pranzo come una "domenica in famiglia" , restando ben saldo sulla sella della sua bicicletta . Il ciclista è stato sopreso dalle telecamere mentre si faceva passare dal suo team un contenitore usato per contenere del cibo.

Michael Woods e il gesto ai Mondiali di ciclismo

L’episodio ha suscitato, neanche a dirlo, tanto divertimento tra gli spettatori e commenti sui social, che hanno apprezzato l’atteggiamento rilassato del ciclista anche in una gara di alto livello. La scena in cui Michael Woods tira fuori un cucchiaio per mangiare del riso in bianco dal contenitore datogli dal suo team durante i Mondiali di ciclismo 2024 ha lasciato i commentatori di Eurosport a bocca aperta. Non era certamente una novità vedere i ciclisti alimentarsi durante le gare, ma quello del cicliasta canadese è stato davvero un momento unico. Il corridore ha dimostrato grande abilità nel controllare la bici senza mani, mantenendosi stabile mentre gustava il suo pasto. I commentatori hanno scherzato dicendo di non aver mai visto nulla di simile, sottolineando quanto sia insolito un pasto così "casalingo" nel contesto di una gara di altissimo livello. Solitamente, i ciclisti si limitano a consumare barrette energetiche o gel, ma Woods ha optato per qualcosa di più sostanzioso. Una performance, la sua, che è diventata presto un simpatico diversivo per gli spettatori e il pubblico televisivo.