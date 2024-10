Un super Pogacar per una Tre Valli top

La marcia di avvicinamento al Giro di Lombardia da parte del fenomeno Tadej Pogacar prosegue oggi con la Tre Valli Varesine (ore 12) di 200 km (se non verrà accorciata per maltempo), classica catalogata Uci Pro Series. Sabato scorso lo sloveno della Uae Emirates ha inaugurato la maglia da Campione del Mondo col trionfo al Giro dell’Emilia. Oggi vuole proseguire la serie col 2º successo personale in una Tre Valli Varesine minacciata dalla pioggia. Nel 2022 Tadej s’impose a Varese davanti a Higuita. L’anno scorso Pogacar arrivò 3°. Anche per favorire lo sloveno e i campioni gli organizzatori della società Alfredo Binda hanno inasprito il finale rispetto al passato: verrà superato 2 volte il muro delle “5 piante” a Gavirate.

Pogacar rompe il sortilegio

È dal successo di Francesco Moser dell’estate 1978 che un corridore in maglia iridata non vince la Tre Valli. Tadej può rompere il sortilegio. "Pogacar – assicura il lombardo Marco Marzano, uno dei ds della Uae Emirates – cerca di onorare qualunque corsa alla quale partecipi. Pertanto alla Tre Valli Varesine correrà per farci raggiungere quota 82 vittorie stagionali di team. Al Giro di Lombardia comincerà a pensare da mercoledì in avanti". Lo staff Uae Emirates oggi affianca al Campione del Mondo uomini da Tour de France: Marc Hirschi, fresco vincitore della Coppa Agostoni, Covi, Sivakov, Majka, Ulissi e Vine. Una vera artiglieria. "Daremo il massimo", assicura Marzano, altro ds che fa la danza “anti-pioggia”. La concorrenza è agguerita: "Pogacar – afferma Remco Evenepoel, pluricampione olimpico, capitano della Soudal Quick Step – in questo periodo è il più forte, però anche noi vorremmo fare bella figura". Accanto a Evenepoel, Campione del Mondo a cronometro, oggi per la Soudal-Quick Step gareggiano Ilan Van Wilder, trionfatore alla Tre Valli 2023, e Mattia Cattaneo, autore di prove maiuscole nel finale di questa stagione.

Forfait Roglic

L’Ineos ha come leader Tom Pidcock, brillante 2° classificato al Giro dell’Emilia. Davide Formolo, 2° nell’edizione 2021, il Campione d’Italia Alberto Bettiol, Samuele Battistella, Giulio Ciccone, Gianluca Brambilla, Lorenzo Rota e Antonio Tiberi tra gli italiani sembrano i più indicati per puntare al risultato di prestigio. Fra gli stranieri meritano etichetta da outsider Toms Skujins, 4° al Mondiale di Zurigo e vincitore alla Tre Valli 2018, David Gaudu, Romain Gregoire, Wilco Kelderman, Enric Mas, Alexey Lutsenko, Pierre Latour. Primoz Roglic oggi non gareggia. Lo sloveno, che si aggiudicò la Tre Valli 2019, adesso non è in perfetta forma: ieri si è ritirato alla Coppa Bernocchi. La Red Bull-Bora punterà a vincere a Varese con Aleksandr Vlasov o Florian Lipowitz. In anteprima alla gara maschile ci sarà la Tre Valli Varesine femminile (ore 9; 137 km) da Busto Arsizio a Varese.

Tre Valli “rosa”: occhio a Brown

Anche la Tre Valli “rosa” è catalogata Uci Pro Series, infatti partecipano 132 atlete con numerose reduci dai Campionati del Mondo. Parte col numero 1 la tedesca Liane Lippert, 1ª a Varese nel 2023. Merita tanta attenzione l’australiana Grace Brown, Campionessa olimpica e Mondiale della cronoindividuale e campionessa del Mondo mixed relay, come Brodie Chapman, pure lei di scena oggi da Busto Arsizio a Varese. L’altimetria favorisce scalatrici. Gaia Realini, Silvia Persico, Eleonora Gasparrini, Erica Magnaldi, Alice Arzuffi e Barbara Malcotti sono pronte a contrastare le straniere. Tutta la gara femminile verrà trasmessa in diretta da Rai Sport. Nel pomeriggio lunga trasmissione della maschile su Rai Sport e finale su Rai 2.