Ciclismo, Mondiali su pista: 21 azzurri convocati, non ci sono Ganna e Balsamo

Sono 21 gli azzurri convocati per i Campionati del mondo di ciclismo su pista in programma a Ballerup, piccolo centro vicino a Copenhagen, da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre. Tra loro ci sono i medagliati di Parigi Vittoria Guazzini, Simone e Chiara Consonni, Jonathan Milan, Francesco Lamon, Elia Viviani e il campione europeo del chilometro Matteo Bianchi, ma in una stagione lunga ed impegnativa il Ct, Marco Villa, ha voluto inserire diversi giovani, anche per gettare le basi per Los Angeles 2028.