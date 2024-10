Italia sperimentale ai Mondiali senza Ganna e Balsamo: occhio a Fidanza

Le parole di Villa e Quaranta

«In realtà – afferma Villa – abbiamo più possibilità di salire sul podio coi maschi. Senza nulla togliere alle 4 ragazze titolari, la Balsamo ha la sua importanza. La Gran Bretagna farà gareggiare le Campionesse del Mondo compresa la fuoriclasse Katie Archibald, gli Stati Uniti le Campionesse olimpiche. Io invece non ho Balsamo: la differenza può sentirsi. Invece tra i maschi nazioni dello spessore di Nuova Zelanda, Belgio, Francia e Australia non avranno il quartetto, e altre hanno portato i giovani come noi». Il friulano Manlio Moro è etichettato come uomo da “trenata multipla” oltre il 3° km, ruolo normalmente esercitato da Ganna. Fra le ragazze sarà la toscana Guazzini, oro olimpico a Parigi nella madison, «a sostituire oltre metà prova l’accelerazione prolungata di Balsamo». Questa sera Martina Fidanza cercherà di vincere il 3° Mondiale Elite nello scratch. Purtroppo Martina il 13 settembre è stata investita in allenamento. «È rimasta 8 giorni senza toccare la bici – puntualizza Villa -. Martina tra le partecipanti allo scratch è probabilmente la più esperta; purtroppo il suo colpo di pedale non è dei migliori». I quartetti femminili correranno il 2° turno domani, quindi questa sera Fidanza nello scratch potrà dare tutta sé stessa. In questa prima giornata l’Italia si cimenta anche nella velocità a squadre maschile. Quello azzurro è uno dei terzetti più giovani: il torinese Stefano Minuta e gli altoatesini Mattia Predomo e Matteo Bianchi sono assai affiatati. «Puntiamo ad entrare tra i primi 8 – esclama Ivan Quaranta, che in seno allo staff di Villa è allenatore dei velocisti – e riuscirci sarebbe un successo». Quaranta è un meticoloso esperto di rapporti: «Li decideremo un’ora prima della gara – spiega Ivan - in base a temperatura e umidità. Se le condizioni saranno ottimali Minuta, che piloterà il primo giro, avrà il 56 per 15, Predomo 60 per 15, Bianchi 62 per 15». Per questi Mondiali lo staff azzurro ha preparato molto bene la cremasca Miriam Vece, galvanizzata dalla partecipazione alle Olimpiadi. Domani la vedremo nella velocità, mentre il lombardo Stefano Moro disputerà il keirin, Elia Viviani punterà al Mondiale dello scratch.