Violette Neza: "La bici è libertà per donne e Africa"

Lottare per la libertà. Una missione, tanto più se sei africano. Ancor più se sei donna. Violette , all’anagrafe Irakoze Neza , nonostante i suoi appena 25 anni, è in prima linea. E le sue armi sono una bicicletta, le sue gambe, i suoi polmoni. Gli strumenti di una passione che nasce a 14 anni, quando da sola ha iniziato ad allenarsi nel cortile della scuola, e che l’ha portata a diventare un riferimento del ciclismo ruandese e africano. Ma i suoi successi (campionessa nazionale 2018), compreso l’approdo al Giro d’Italia con bici a pedalata assistita come capitana del Rwanda Beyond Team e testimonial di CNH Industrial, non sono mai rimasti fini a sé stessi, a un godimento da atleti. Sono diventati chiavi per aprire un mondo chiuso, stereotipato, finanche violento. Per il bene delle donne e dell’Africa. Facendo parte della Young African Leadership Iniziative come imprenditrice dell’ospitalità e del turismo (anche e soprattutto in bici) e con un progetto personale che si chiama “Komera” (“sii coraggioso” in ruandese) che insegna a giovani ragazze il valore della bicicletta come strumento di indipendenza e liberazione. Bisogna ascoltarla.

Violette, perché il ciclismo?

«Perché amo la bicicletta e questo sport offre libertà, avventura e un modo per esplorare il mondo e creare connessioni. La prima volta che sono andata in bici, ho provato un senso di libertà ed euforia travolgente. Era come se il mondo si fosse improvvisamente aperto a infinite possibilità. Questa sensazione mi ha trasmesso per la prima volta i valori dell’indipendenza, della perseveranza e del coraggio di esplorare oltre la mia zona di comfort. Il ciclismo mi ha insegnato l’importanza della resilienza e la gioia della scoperta, che porto con me in tutti gli aspetti della mia vita».



Cosa rappresenta il ciclismo e lo sport per il Ruanda e l’Africa?

«Sono simbolo di speranza, di unità e di un percorso di crescita, di rafforzamento della comunità e di riconoscimento internazionale. I viaggi in bicicletta sono accolti con entusiasmo e curiosità dalla popolazione locale. La vedono come un’opportunità per mostrare le bellezze naturali e il patrimonio culturale del Ruanda. Inoltre, portano benefici economici alle comunità locali e promuovono una comprensione e un apprezzamento più profondi dei paesaggi e delle tradizioni diverse del nostro Paese. Il ciclismo femminile in Ruanda sta guadagnando sempre più riconoscimento e rispetto. Sebbene sia stato tradizionalmente uno sport dominato dagli uomini, ora un numero maggiore di donne si sta affacciando sulla scena, dimostrando il proprio valore. La strada da percorrere è ancora lunga, ma sono fiduciosa per il futuro. Forse anche perché vedo con grande interesse come tutto sta cambiando».

Il suo Paese è tristemente noto per una drammatica guerra interna, ora sta cercando di rilanciarsi con lo sport: il prossimo anno ospiterà i Mondiali di ciclismo e vuole organizzare un GP di F1.

«Preferisco non esprimermi sulla politica, però posso confermare che quella del Mondiale è un’opportunità davvero entusiasmante per il Ruanda, perché così avrà modo di mostrare il suo potenziale e promuovere lo sport come sviluppo progressivo. I campionati che si terranno qui nel 2025 saranno certamente un’occasione da non perdere per portare alla ribalta la bicicletta e i suoi valori di inclusione, sostenibilità e azione sportiva».



Lewis Hamilton, sempre attento al razzismo, che s’è espresso a favore di un GP in Africa.

«Ammiro Hamilton per il suo attivismo e credo che il suo sostegno possa ispirare maggiore consapevolezza e creare opportunità per gli atleti africani».



Il tuo impegno per le donne e i ragazzi del suo Paese è encomiabile: ce lo racconta?

«Mi impegno quotidianamente a migliorare la condizione delle donne e dei giovani attraverso lo sport perché credo che possa cambiare la vita e creare opportunità più interessanti. Una donna che va in bicicletta incarna la libertà perché sfida i limiti e le norme sociali. Il ciclismo le dà l’autonomia di esplorare, la forza di vincere le sfide e la fiducia di costruire la propria strada. Rappresenta la liberazione dagli stereotipi e la consapevolezza dell’indipendenza».

In un mondo percorso dalle guerre ancora oggi come vive una ragazza?

«Mi concentro sulla resilienza e la positività, usando le mie esperienze per ispirare gli altri e contribuire a un futuro di pace. Facendo gare e attraverso le vittorie, mi propongo di ispirare altre donne a perseguire i loro sogni e a sfidare lo status quo. Insegnare ad altre donne a montare in bici dà loro la possibilità di cercare l’indipendenza e la libertà dalle costrizioni della società».



L’eritreo Gimaray ha portato ai vertici l’Africa vincendo al Giro e al Tour, quali sono i suoi sogni?

«Gareggiare ai massimi livelli, di ispirare la prossima generazione e di diventare un esempio positivo per le donne. Allenatore e direttore sportivo. Come giovane ciclista di colore finora ho affrontato numerose sfide, tra cui i pregiudizi di genere, l’accesso limitato alle risorse e gli stereotipi della società che mettono in dubbio il posto di una donna nello sport agonistico. Superare questi ostacoli ha richiesto resilienza e una forte fiducia nelle mie capacità. Questo è ciò che desidero di più: per tutti gli sforzi che ho fatto e che farò in futuro per contribuire a creare fiducia nelle giovani generazioni».



I Mondiali di ciclismo in Svizzera sono stati funestati dalla morte della giovane Furrer.

«Questo evento ha evidenziato la necessità di migliorare le misure di sicurezza per proteggere gli atleti di tutte le discipline».

Pratica gravel, strada e bici a pedalata assistita (GiroE): qual è la disciplina che preferisce?

«Il ciclismo su strada per la sua competitività e il brivido della corsa, ma mi piace molto Gravel e MTB per il suo lato più avventuroso, il legame con la natura e le persone. Ogni disciplina offre un brivido e una sfida unici, dalla velocità e dalla strategia del ciclismo su strada all’avventura della bicicletta in gravel, fino alla prova di resistenza del granturismo a lunga distanza».



A proposito di piloti di F1: il finlandese Bottas è un grande appassionato di gravel e ne ha corso il Mondiali.

«Conosco Valtteri, i suoi successi e la sua passione per il gravel; è stimolante vedere atleti di sport diversi che si legano per interessi comuni».



Quale altro sport le piacerebbe praticare ad alti livelli?



«Preferisco migliorare e approfondire le mie conoscenze e capacità in quello che faccio piuttosto che cambiare. A volte gioco a pallavolo, calcio e corro, ma non potrebbero mai sostituire il ciclismo».



Qual è il suo rapporto con l’Italia?

«Ho una grande ammirazione per la ricca cultura e storia del ciclismo italiano. Il GiroE è stata un’esperienza indimenticabile con il CNH Team grazie al progetto Biking New Ground Sustainable e con il Komoot Women’s Torino Nice Rally. Non vedo l’ora di tornare in Italia per pedalare sulle vostre strade panoramiche. Anche il cameratismo e il sostegno dei ciclisti sono stati i punti fermi che ricordo con affetto, rafforzando il senso di comunità all’interno di questo sport. È un’esperienza che ha alimentato ulteriormente la mia passione per il ciclismo e il mio impegno a lavorare duramente per raggiungere i miei obiettivi».