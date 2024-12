Evenepoel si schianta in bici contro il furgone delle poste: è in ospedale

Il 2025 del ciclismo è alle porte, ma per Remco Evenepoel è già tempo di contrattempi. Una mattinata di paura per il doppio campione olimpico di Parigi che è stato trasportato in ospedale dopo un incidente che lo ha visto protagonista mente si allenava in solitaria ad Oetingen, nel Brabante fiammingo. Immediati i soccorsi per il corridore belga che fortunatamente non ha mai perso conoscenza dopo lo schianto contro la portiera di un furgone postale a seguito dell'apertura improvvisa da parte del conducente.