Il trionfo di Carlotta Borello: "Da brividi l'inno tutto per me"

Un lampo tricolore illumina San Bernardino di Trana. È la maglia di Carlotta Borello , neo-campionessa d’Italia elite di ciclocross. Borello, 23 anni, ha vinto il tricolore tra i vigneti di Faè di Oderzo, nella campagna trevigiana. Carlotta ha preceduto la coriacea Rebecca Gariboldi e la stradista Letizia Borghesi . Quello conquistato in Veneto è per la torinese il primo titolo italiano della carriera. "I giorni più belli della mia vita sono due: quello in cui mi sono laureata in scienze motorie nel 2024 a Torino, e la magica giornata che ho vissuto a Oderzo. Indossare la maglia tricolore e sentire alla premiazione l’Inno di Mameli in mio onore è speciale". Miss Borello ha centrato il successo numero 13 della stagione invernale 2024-25 proprio al Campionato italiano: "Fino all’anno scorso ero un po' superstiziosa, cercavo di non pensare a coincidenze coi numeri 13 e 17. Ora comincio a ritenerli dei portafortuna".

"Con Cingolani cambiata la preparazione"

Carlotta da ottobre appartiene al team Cingolani. È la squadra creata dai fratelli Francesco e Giacomo Cingolani col prezioso apporto di Specialized, azienda che fornisce bici anche a Remco Evenepoel e Primoz Roglic. A Oderzo 24 ore prima di trionfare nella gara individuale Carlotta ha conquistato la medaglia d’argento nel team relay con la Cingolani. Tra l’altro era la seconda a partire del suo team e ha concluso in prima posizione la sua frazione. Nell’inverno 2023-24 Borello aveva ottenuto 4 successi. Quest’anno ha anche trionfato nella classifica del Master Smp. "Da quando appartengo alla Cingolani – spiega Carlotta, che negli anni scorsi ha gareggiato nel ciclocross per le squadre Fiorin e DP 66 – ho cambiato preparazione. Il mio standard è migliorato: non accuso più la flessione di rendimento a metà corsa. A Oderzo ho vinto grazie soprattutto alla grinta. Ho mantenuto lucidità fino alla fine su un circuito che, seppur privo di grandi dislivelli, aveva tanto fango e faticosi tratti da percorrere con la bici in spalla". Per la neo-Campionessa d’Italia si moltiplicano i complimenti.

"Rimango umile"

"Rimango umile, sono la stessa ragazza di prima. A Oderzo sono partita per ottenere almeno un piazzamento da podio. È andata bene, ho vinto. Però ottenere risultati alle gare sarà sempre difficile". In novembre il ct azzurro Daniele Pontoni non l’ha convocata per il Campionato d’Europa di Pontevedra. Tra i 2 i rapporti erano freddi, tuttavia Carlotta ha evitato di polemizzare. "A Oderzo il ct mi ha fatto i complimenti, dicendomi di continuare ad allenarmi". Carlotta domenica mostrerà per la prima volta in gara la maglia tricolore: parteciperà alla prova di Coppa del Mondo a Benidorm, città della Spagna in cui Gianni Bugno nel 1992 vinse il Mondiale su strada. "Ho già corso in passato sul circuito di Benidorm – aggiunge Carlotta – e lo ritengo molto simile a quello di Oderzo. È un circuito veloce, privo di tratti tecnici. Bisognerà spingere molto anche con rapporti lunghi e alla fine diventerà faticoso". Nei primi giorni di questa settimana non si è allenata: "Sia chiaro, non ho esagerato coi festeggiamenti post vittoria al tricolore, bensì avevo qualche linea di febbre. Mi è venuta poiché a Oderzo prima della premiazione abbiamo atteso a lungo al freddo. A Benidorm spero comunque di esprimere un bel rendimento". Per lei quella in Spagna sarà la quinta gara di World Cup della stagione 2024-25. Con ogni probabilità gareggerà in Coppa del Mondo anche nel week-end successivo. Carlotta partecipò nel 2020 al Campionato del Mondo juniores e nell’edizione 2022 con le under 23. Adesso spera di convincere Pontoni a schierarla alla prossima edizione dei Mondiali (31 gennaio, 1 e 2 febbraio) a Liévin (Francia).