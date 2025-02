La gioia di Fidanza: "Oro inaspettato"  

Al velodromo di Zolder tutto il clan Italia canta l’Inno di Mameli. Il merito è della bergamasca Martina Fidanza , vincitrice de l Campionato d’Europa elite dello scratch . Quella di Martina, 25 anni, è una vittoria che vale un Mondiale . A conquistare l’ argento è stata infatti la fuoriclasse delle volate Lorena Wiebes, Campionessa del Mondo della specialità. Al 3° posto è giunta la portoghese Maria Martins. È il 4° oro ai Campionati d’Europa che Martina conquista nello scratch sommando anche quelli da under 23 e junior. Da elite Martina ha vinto 2 titoli Mondiali nello scratch, e altre medaglie le ha conquistate nell’inseguimento a squadre. Ieri le protagoniste dell’Europeo hanno percorso 40 giri (10 km). Dopo i primi 20 ad andatura modesta la corsa si è vivacizzata grazie all’evasione di Melanie Dupin. Tuttavia l’azione della francese si è esaurita a 5 giri dalla conclusione. Fidanza ha iniziato lo sprint a 550 metri dall’epilogo. Ai meno 300 metri la Wiebes all’esterno è quasi riuscita ad appaiare al comando la bergamasca, che però ha avuto un ulteriore guizzo nell’ultimo giro. Lorena ha invano ritentato di superare Martina, vincitrice con autorevolezza. Si temeva che Fidanza avesse iniziato lo sprint con troppo anticipo. «Penso che sia un successo anche inaspettato - ha dichiarato Martina - poiché non credevo di riuscire a battere la Wiebes in volata. Invece ci avevamo creduto, abbiamo messo un buon rapporto per poterle tenere testa. Sono molto soddisfatta. All'ultimo giro temevo mi superasse, invece quando ho visto che rimaneva lì ho pensato di farcela».

Nell’Europeo dell’eliminazione maschile Elia Viviani si è classificato solo 15°. Il titolo è andato al tedesco Tim Torn Teutenberg, 2° Rui Oliveira (Portogallo), 3° Jules Hesters (Belgio). Nella velocità a squadre l’Italia con Mattia Predomo, Stefano Minuta e Matteo Bianchi ha chiuso al 7° posto; medaglia d’oro alla Francia. Tra le ragazze quinta posizione per Miriam Vece, Beatrice Bertolini e Siria Trevisan, vittoria dell’Olanda. I quartetti azzurri dell’inseguimento a squadre (4000 metri) oggi lotteranno per vincere una medaglia. Nella qualificazione maschile Villa ha schierato Francesco Lamon, Davide Boscaro, Niccolò Galli, Renato Favero che hanno chiuso col 4° tempo, 3’55”760. Oggi l’ Italia sfiderà la Danimarca che ieri con Hansen, Larsen, Leth, Skivild ha ottenuto il miglior tempo (3’50”991). Invece la Gran Bretagna (3’51”758) affronterà la Svizzera (3’54”205).Le vincitrici delle 2 sfide si affronteranno in finale per l’oro. Nell’inseguimento a squadre femminile (4 km) Italia seconda in qualificazione(4’15”036): hanno corso Vittoria Guazzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Martina Alzini. Miglior tempo per la Germania di Brausse, Klein, Kroger e Susselmilch con 4’14”994. Accoppiamenti di semifinale: Italia contro Gran Bretagna, autrice di 4’18”745, e Germania-Svizzera.

Sanremo, il via da Pavia

Quest’anno la Milano-Sanremo si svolgerà sabato 22 marzo. Esattamente come nel 2024, scatterà da Pavia; 289 i km da percorrere con salite a Passo Turchino, Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, Cipressa e il Poggio, col culmine a 5,600 km all’arrivo. Pavia ospiterà la partenza anche nel 2026 e ’27.

Apertura a Laigueglia

Sarà ancora il Trofeo Laigueglia (190,7 km) del 5 marzo ad inaugurare il calendario professionistico italiano. Andranno scalati i colli di Arnasco, Onzo, Paravenna, Testico, poi per 4 volte Colla Micheri e Capo Mele. Parteciperanno 25 teams e costituirà la prova d’apertura della nuova Coppa Italia delle Regioni.