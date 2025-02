Doppietta europea per l'Italia del ciclismo: trionfano Matteo Bianchi e le ragazze del quartetto

Bianchi si candida per Los Angeles 2028

Matteo Bianchi è nato a Bolzano il 21 ottobre 2001 e abita nella vicina Laives. Compreso quelli da under 23 ora sono 4 i titoli d’Europa conquistati da Bianchi nel “chilometro”. Ieri Bianchi è stato l’unico a scendere sotto al minuto in qualificazione e finale. Si è qualificato con 59”915 col tedesco Dornbach 2° (1’00”323). Malgrado le condizioni della pista non ottimali, in finale Bianchi ha impiegato 59”965, solo 50 millesimi in più rispetto alla qualificazione, medaglia d’argento per Dornbach (1’00”390) e 3° David Peterka (Repubblica Ceca); 7° posto per il torinese Stefano Minuta (1’02”118). In qualificazione Bianchi ha azionato il 59 per 14. "In finale – spiega Ivan Quaranta – ho preferito farlo correre col 60 per 14, leggermente più lungo. Nella prima prova si tende ad avere più ritmo nelle gambe. Nella seconda per esprimersi a livello identico il rapporto va allungato, specialmente qui a Zolder. Bianchi è un cardine del nostro gruppo di lavoro per le Olimpiadi di Los Angeles".

Il bis con il quartetto femminile

Nella finale dei quartetti femminili l’Italia è partita bene, con le tedesche Brausse, Klein, Kroger, Susselmich in ritardo di 211 millesimi dopo 2 dei 4 chilometri. Al 3° km entrambe le squadre sono rimaste con 3 atlete. Nell’Italia si è staccata Martina Fidanza dopo una bella sparata, e il vantaggio azzurro ha sfiorato il mezzo secondo. Poi però il treno azzurro si è sfaldato: "Ho detto alla Guazzini di tirare forte – dice Villa – e lei ha un po’ esagerato. Negli ultimi 350 metri Vittoria ha accelerato troppo mettendo un po’ in difficoltà la Consonni". C’è stato thrilling, però l’Italia ha vinto. "Ho allestito un quartetto senza disporre di Balsamo, Paternoster e l’infortunata Venturelli. Abbiamo il materiale umano per emergere ancora". La Gran Bretagna ha conquistato il bronzo nella finale con la Francia. Nell’inseguimento a squadre maschile la Svizzera (4’14”213 sui 4 km) ha sconfitto l’Italia (4’14”939) nella sfida per il bronzo. Villa schierato Francesco Lamon, Davide Boscaro, Renato Favero e il valdostano Etienne Grimod. Quest’ultimo al posto di Niccolò Galli. "Con un pizzico di fortuna potevamo conquistare il bronzo pur essendo un quartetto sperimentale", ha aggiunto Villa. Oro alla Danimarca di Hansen, Larsen, Leth e Skivild (3’51”113) che ha piegato la Gran Bretagna. Nell’eliminazione femminile successo dell’irlandese Lara Gillespie con la torinese Anita Baima, 18 anni, al 6° posto. Buono l’esordio di Sierra, classe 2005, in un Europeo elite: è arrivato 9°, vittoria a Leitao (Portogallo). Oggi Miriam Vece, lombarda classe ’96, può regalarci una medaglia nella velocità femminile: è semifinalista. C’è chi vorrebbe Villa nuovo ct della strada azzurra: "Farò ciò che mi dirà il presidente federale Cordiano Dagnoni - precisa Villa -, però preferirei rimanere ct della pista".