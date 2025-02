Guazzini-Consonni: il finale è d'argento

Nell’ultima giornata dei Campionati d’Europa elite a Zolder l’Italia ha festeggiato la medaglia d’argento di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella madison. Chiara, 25 anni, bergamasca di Brembate Sopra, e Vittoria, 24, toscana di Poggio a Caiano, sono Campionesse olimpiche della specialità e in gara erano marcatissime. I loro gesti atletici sono stati impressionanti benché la medaglia d’oro sia andata con merito alle olandesi Maike Van Der Duin e Lisa Van Belle, brave soprattutto nella scelta di tempo. Per l’Italia è arrivata una medaglia d’argento che poteva essere di metallo più nobile. Le protagoniste hanno percorso 120 giri. Attorno al 30° le azzurre hanno tentato invano di conquistare un giro di vantaggio. «Quando Vittoria e Chiara sono state riprese da coppie che non lottavano per la vittoria – rivela il ct azzurro Marco Villa – ho detto loro di girare in alto e accodarsi alle olandesi che stavano arrivando a gran velocità. Le mie atlete non l’hanno fatto, sono rimaste in basso, impossibilitate ad entrare nella scia delle olandesi che sono andate ad acquisire il giro. Se fossero entrate in scia rimanendoci, col giro di vantaggio Chiara e Vittoria avrebbero probabilmente vinto l’oro. Negli ultimi sprint Chiara e Vittoria hanno dimostrato di avere gambe molto buone». Van Belle e Van Der Duin alla fine hanno totalizzato 62 punti contro i 53 delle azzurre, terze le francesi Berteau-Borras (42), quarte le norvegesi Dideriksen-Klinge (41).