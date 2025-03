"Mani addosso e mi hanno lanciato una pietra, ho paura": ciclista sotto shock

Luca Colnaghi è stato, suo malgrado, protagonista dell'ennesimo evento sfortunato subito dai ciclisti in fase di allenamento. Il ciclista su strada lombardo, 26enne, del team VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, ha raccontato sul suo profilo Instagram, la disavventura, avvenuta lungo le strade adiacenti al Lago di Como. Nel tratto fra Lierna e Varenna, Colnaghi, professionista dal 2022, "è stato aggredito in allenamento da due malviventi che gli hanno messo le mani addosso e lanciato pure una pietra mentre lo inseguivano in moto", ha scritto sui social lo stesso ciclista.