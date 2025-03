La Milano-Torino a Del Toro, sulla mitica Superga in scena il futuro

Sulla mitica Superga va in scena il futuro: Isaac Del Toro è vincitore della Milano – Torino numero 106. E’ il primo messicano che ci riesce e dimostra che i fenomeni di precocità tornano di moda. Del Toro è nato il 23 novembre 2003, e alla Uae Emirates ci è arrivato con etichetta da bimbo prodigio. Infatti nel 2023 trionfò al Tour de l’Avenir, il Giro di Francia degli under 23. Ieri nel serrato sprint in s