Pogacar show: domina il Giro delle Fiandre e firma il bis! Ganna ottavo

Il ciclista del team UAE Emirates chiude in 5 ore e 58 minuti la corsa bissando il successo del 2023 in quello che è il suo 7° trionfo nelle classiche monumento (dove gli manca solo la Milano-Sanremo) diventando il 7° campione del mondo a trionfare nella corsa. Momento chiave a 18 km dall'arrivo quando, sull’Oude Kwaremont, Pogacar (al 5° attacco) scappa per andare via con Van der Poel e Van Aert che non rispondono! Il fenomeno sloveno si esibisce in una delle sue classiche fughe terminando il Paterberg con 30″ di vantaggio sul quartetto alle sue spalle composto da Van der Poel, Van Aert, Pedersen e Stuyves. La gara finisce in quel momento con Pogacar che arriva in solitaria con 61" di vantaggio sugli inseguitori. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) chiude all'8° posto a 2'19" dal vincitore con Davide Ballerini (XDS Astana Team) a chiudere la Top 10.

Prossimo appuntamento per il grande ciclismo domenica 13 aprile con la Parigi-Roubaix (da Compiègne al velodromo di Roubaix, 259,2 chilometri)