Pogacar, un marziano in trionfo al Giro delle Fiandre

Come lui, nessuno. Il nome di Tadej Pogacar già riecheggia nella storia del ciclismo, il timbro della sua Colnago che bacia le pietre delle Fiandre è l'armonia che ne accompagna gli assalti. Uno, due, tre. Arriva al quinto tentativo la fiammata – violenta, studiata, voluta – che decide l'edizione numero 109 della Ronde van Vlaanderen, il Giro delle Fiandre che per la 2ª volta nella storia parla sloveno. Come nel 2023 – allora in un clima invernale,