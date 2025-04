Pogacar stacca tutti in cima al muro di Huy e vince la Freccia Vallone

Tadej Pogacar ha vinto l'edizione 2025 della Freccia Vallone. Il fuoriclasse dell'UAE Team Emirates si è imposto in solitaria staccando tutti i rivali in cima al muro di Huy. Per lo sloveno, al secondo trionfo alla Freccia Vallone, si tratta della sesta vittoria stagionale, la 94ª in carriera. Alle sue spalle si è piazzato il francese Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels), già secondo un anno fa.