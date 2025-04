Frigo al Tour of the Alps gela tutti a casa Sinner 

Chi la dura la vince. Dopo tante fughe naufragate anche per sfortuna, il veneto Marco Frigo, 25 anni, ha finalmente centrato la prima vittoria da professionista. Il corridore dell’Israel-Premier Tech ha trionfato nella Vipiteno-San Candido, terza tappa del Tour of the Alps valida anche come prova della Coppa Italia delle Regioni. L’australiano Michael Storer, 28 anni, capitano della Tudor, è sempre leader i