Pogacar-Evenepoel, il duello torna in scena alla Liegi-Bastogne-Liegi

LIEGI (Belgio) - È la più antica delle 'classiche monumento', la Decana come la chiamano, perché quella di domani per la Liegi-Bastogne-Liegi sarà l'edizione numero 111. Sarà anche la prova (con diretta tv su Rai ed Eurosport) che concluderà il Trittico delle Ardenne, e ha come grandi favoriti i due ciclisti che hanno monopolizzato i discorsi dell'ultima settimana: Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, ovvero il campione del mondo e quello olimpico. Entrambi hanno vinto la Liegi due volte a testa, lo sloveno nel 2021 e l'anno scorso, il belga nel 2022 e 2023, ma in questa corsa non si sono praticamente mai sfidati perché l'unica volta che c'erano entrambi è stata due anni fa, ma non ci fu praticamente 'battaglia' perché Pogacar fu costretto a ritirarsi per una caduta nelle fasi iniziali, in cui si procurò la frattura di un polso.