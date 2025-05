GP Ciclismo Oggi e domani: Alessiani e Ferro sugli scudi

Con la prestigiosa cornice delle Terme di Caracalla il GP Ciclismo Oggi e Domani patrocinato dal Corriere dello Sport Stadio ha messo in archivio la terza tappa del circuito onorata dalla presenza di quasi trecento atleti nelle due gare Allievi ed Esordienti. A firmare le ambite vittorie sono stati il marchigiano Andrea Gabriele Alessiani (Petrucci Zero24) e il lombardo Luca Ferro (Bustese Olonia) con due pregevoli azioni di squadra che hanno stupito tutto il pubblico. Per i laziali la consolazione di un ottavo posto fra gli Allievi con Brian Paris (Workservice Coratti) e un quinto posto di Mattia Festuccia (Work Service Coratti) fra gli Esordienti. Le due gare organizzate dalla Veleka Italia di Claudia Terenzi hanno messo in mostra diversi talenti del ciclismo giovanile nazionale che si sono dati battaglia sul non facile circuito che il giorno seguente ha ospitato il 78° GP Liberazione. A premiare gli atleti il vertice del CR Lazio FCI con il presidente Maurizio Brilli, i due vice presidenti Tony Vernile ed Alessandro Malagesi e il consigliere Leandro Fioroni. Presente anche il tecnico regionale Aldo Delle Cese intento a visionare i ragazzi laziali in proiezione campionati italiani. Sul palco delle premiazioni in rappresentanza del gruppo Ciclismo Oggi e Domani c’era Marcello De Luca che ha consegnato la tradizionale medaglia ai vincitori di giornata. Premio speciale a Noemi Fracchiolla (Fusion Bike) unica ragazza all’arrivo nella gara promiscua con gli Esordienti. Dopo la tappa romana la classifica del GP Ciclismo Oggi e Domani vede al comando fra gli Allievi l’abruzzese Nicolò Arena (Team Belvedere) con 5 punti di vantaggio su Brian Paris (Work Service Coratti). Nella graduatoria degli Esordienti il leader è un altro abruzzese, Francesco Coletta (Mario De Cecco Logistica Ambientale), seguito dal compagno di squadra Riccardo D’Andrea. Prime in classifica infine fra le ragazze Noemi Fracchiolla (Fusion Bike) e Clelia Navarra (Cambike). Prossima tappa del circuito il 4 Maggio a Ruvo di Puglia con in palio anche il titolo regionale pugliese. (Foto CASTALDO)

ORDINI DI ARRIVO LIBERAZIONE ALLIEVI - ESORDIENTI

ALLIEVI

1° ALESSIANI ANDREA GABRIELE (PETRUCCI ZERO24 CYCLING TEAM) Km 60 in 1:28:25 media 40,716

2° CINGOLANI FILIPPO (PETRUCCI ZERO24 CYCLING TEAM) a 11"

3° DELL'OLIO FRANCESCO (PIRATA COSMETALL VANGI SAMA RICAMBI) a 12"

4° FERRONATO PIETRO (TEAM PETRUCCI)

5° CINGOLANI TOMMASO (PETRUCCI ZERO24 CYCLING TEAM)

6° CECCARELLO LORENZO (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE)

7° LONGO RICCARDO (US BIASSONO)

8° PARIS BRIAN (WORK SERVICE CORATTI)

9° BRAMINI GORETTI GIORGIO (G.S.GUBBIO CICLISMO MOCAIANA )

10° NEMBRINI MIRKO (S. C. CENE A. S. D.)