Giro, Hoole vince la 10ª tappa. Del Toro resta in rosa, Roglic accorcia

Roglic recupera

Decisiva la prestazione di Primoz Roglic, diciassettesimo a 1'15", ma lo sloveno della Red Bull-Bora-hansgrohe ha recuperato parecchio terreno in classifica (ora è quinto a 1'18" dalla maglia rosa). Lo spagnolo Juan Ayuso ha invece ridotto lo svantaggio da Isaac Del Toro, compagno di squadra che però resta in maglia rosa con un vantaggio di 25". Ancora terzo Antonio Tiberi, l'azzurro è a 1'01" dal messicano. Domani l'undicesima frazione, la Viareggio-Castelnovo ne' Monti di 186 km: sarà una tappa movimentata, con il San Pellegrino in Alpe da affrontare a metà percorso.

Le parole di Hoole

"Ho ricevuto già un sacco di messaggi di complimenti, ma volevo aspettare prima l'ultimo corridore. Sono molto emozionato, è pazzesco vincere una tappa al Giro. Siamo tutti felicissimi e stasera festeggeremo sicuramente". Così l'olandese Daan Hoole commenta ai microfoni della Rai la vittoria nella decima tappa.