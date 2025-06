Petacchi, l’assenza di Milan al Giro e il bilancio azzurro

L’ Italia attualmente non ha un campione dalla classe sufficiente a vincere un grande Giro a tappe. Il guaio è che “Pedale Azzurro” evidenzia notevoli difficoltà anche quando si lotta per le vittorie di tappa. Il bilancio degli ultimi 3 grandi Giri a tappe è negativo per l’Italia: zero successi a Tour de France e Vuelta nel 2024, e al Giro d’Italia 2025 l’unico acuto vincente è stato quello di Christian Scaroni a