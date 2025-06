Van der Poel ci prova: Romeo prende tutto

Al Criterium du Dauphiné va in scena il futuro: lo spagnolo Ivan Romeo ha vinto per distacco la terza tappa, Brioude – Charantonnay (207 km), la più lunga di questa edizione della gara francese. Romeo è nato a Valladolid il 16 agosto 2003. Ivan ha anche conquistato la maglia gialla di leader in classifica generale strappandola al velocista Jonathan Milan. Il friulano della Lidl-Trek ha concluso a 5’46” da Romeo. Tuttavia il grande sconfi