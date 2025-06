Conca da libro Cuore. Una favola tricolore!  

La classe operaia va in paradiso. Anzi, va sul podio a indossare la maglia da Campione d’Italia degli Elite su strada. Il lecchese Filippo Conca , 26 anni, alfiere Swatt Club, ha vinto a sorpresa nella caldissima Gorizia il titolo italiano Elite. Nello sprint decisivo ha preceduto i compagni di fuga Alessandro Covi , Thomas Pesenti , Giovanni Aleotti e Mattia Gaffuri . In realtà Filippo Conca ha vinto da “ex” corridore professionista, attualmente non percepisce uno stipendio e il suo team come budget ha il necessario per coprire le spese di trasferta. Nei 229 km dalla stupenda Piazza Unità d’Italia di Trieste a Gorizia il longilineo Conca e i suoi compagni di squadra della Swatt, team nato per scommessa durante l’ultimo inverno, hanno dato una lezione d’umiltà a tanti italiani militanti nelle squadre World Tour.

La squadra Swatt

Infatti la Swatt è una squadra catalogata “club” dall’ UCI: per semplificare, neppure è Continental (terza fascia) bensì i suoi corridori sono dilettanti abilitati a competere solo in determinate occasioni coi professionisti. Conca ha trascorsi gloriosi nelle categorie giovanili, meritevole della definizione “ragazzo prodigio”. Nel 2021 e 2022 ha corso da professionista griffato Lotto-Soudal (World Tour), nei 2 anni successivi alla Q36.5. A fine 2024 la Q36.5 non gli ha rinnovato il contratto e così ha accettato la proposta di Carlo Beretta per correre alla Swatt, squadra dalla maglia bianca praticamente francescana, priva di sponsor. I 120 protagonisti del tricolore altresì valido per la Coppa Italia delle Regioni nel finale hanno ripetuto 3 volte il circuito con l’erta di San Floriano al Collio. Lo Swatt Club è stato il dream team del tricolore. La squadra ha inserito 2 corridori, Lorenzo Ginestra e Francesco Carollo, nella fuga a lunga gittata in compagnia di Manlio Moro, Samuele Zoccarato e Alessandro Iacchi.

Coppa Italia

Al 2° assalto di San Floriano sono rimasti al comando Ginestra e Zoccarato. Dal principale gruppo inseguitore hanno nel frattempo perso contatto Matteo Trentin e Filippo Ganna. In testa si è formato un nucleo con Mattia Gaffuri, Ginestra e Conca, tutti dello Swatt Club, Bortoluzzi, Buratti, Zoccarato, Formolo, Pesenti, Aleotti, Covi e Cretti. Dietro di loro Ganna è andato alla deriva, mentre Jonathan Milan e Filippo Baroncini in più fasi hanno reagito. Complice una caduta, Formolo e Cretti hanno perso contatto dalla testa, che a sua volta si è sgretolata. Aleotti, Covi, Pesenti e il duo Swatt con Gaffuri e Conca hanno preso definitivamente il largo. Lo Swatt ha fatto valere la superiorità numerica. La reazione di Baroncini, 6° all’arrivo, e Milan, 7° è stata spettacolare tuttavia tardiva. Conca si è dimostrato finisseur sul rettilineo d’arrivo col porfido: «Sapevo che per vincere dovevo curare Covi – ha dichiarato Conca - il più veloce tra noi fuggitivi, e affrontare gli ultimi 100 metri in testa. Ho azzeccato la strategia, sono felicissimo». Il fatto di correre con Baroncini quale unico compagno nel team Uae Emirates ha penalizzato Covi. E anche Jonathan Milan (Lidl-trek) va assolto poiché ha corso con Mosca e Consonni unici gregari. Milan e Buratti sono stati bravi, hanno perso semplicemente sulla scelta di tempo. Invece per Ganna, Trentin, Ulissi, Bettiol e altri vip è stata una giornata da dimenticare.

ORDINE D’ARRIVO: 1. Filippo Conca km 229 media 43, 533 km/h; 2. Covi; 3. Pesenti; 4. Aleotti; 5. Gaffuri; 6. Baroncini a 10”; 7. Milan a 11”; 8. Buratti a 13”; 9. Busatto a 28”; 10. Parisini; 11.Velasco; 19.Formolo a 39”; 24. Nizzolo a 1’18”; 33. Ulissi a 4’18”; 42. Trentin a 5’28”; 56.Ganna a 6’45”.