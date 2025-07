Tutta Italia con Jonathan Milan. Sabato con una tappa pianeggiante di 185 km, partenza e arrivo a Lille Métropole, scatta il Tour de France. La prima tappa sarà come un Campionato del Mondo per velocisti con la maglia gialla in palio. Per diventare leader al primo giorno di Tour e imitare Francesco Moser e Guido Bontempi, unici 2 italia