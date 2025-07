Privitera muore a 19 anni, tragedia al Giro della Valle d'Aosta. Merckx: "Insostituibile"

È morto Samuele Privitera , il giovane corridore caduto ieri nel corso della prima tappa del Giro della Valle d'Aosta , nel territorio comunale di Pontey . "La Società Ciclistica Valdostana è addolorata per la prematura scomparsa di Samuele Privitera - si legge nella nota -. Prontamente assistito dal servizio sanitario al seguito della corsa, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Parini di Aosta dove è purtroppo deceduto. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire ed è al vaglio delle autorità di pubblica sicurezza. In ragione di quanto accaduto, il comitato organizzatore ha deciso di cancellare la seconda tappa in programma giovedì 17 luglio, a Passy". Fino al termine della manifestazione tutte le cerimonie protocollari sono cancellate. Il comitato organizzatore ha lasciato libertà di scelta alle squadre se proseguire la corsa a partire dalla terza tappa. "Samuele era e sarà sempre la vita e la personalità di questa squadra - ha affermato Axel Merckx, proprietario e direttore generale dell'Hagens Berman Jayco Cycling Team -. Questa squadra è sempre stata una piccola famiglia e momenti come questo sono inimmaginabili. Era insostituibile. La sua gioia, il suo spirito, la sua gentilezza erano sempre una luce splendente in qualsiasi gara a cui partecipasse".

Segno di lutto e minuto di silenzio

Correranno con il lutto tutti gli atleti e le atlete della Federazione impegnati nelle competizioni con le rispettive nazionali in programma da oggi fino a domenica. Questa è la disposizione data da Cordiano Dagnoni, presidente della Fci, in segno di lutto per la morte di Samuele Privitera, ciclista 19enne morto in seguito a una caduta al Giro della Valle d'Aosta. Dagnoni ha anche disposto il rispetto di un minuto di silenzio nelle stesse competizioni. "Una notizia che ci lascia attoniti e che ci obbliga a ragionare, ancora con maggiore determinazione, su come rendere le nostre corse più sicure". Il presidente della federciclismo, a nome di tutto il movimento, esprime così vicinanza alla famiglia di Samuele Privitera. "La Federazione da tempo ha creato una commissione per elaborare proposte al riguardo e ogni anno aggiorna costantemente i regolamenti affinché episodi del genere non accadano più - sottolinea Dagnoni -. Dobbiamo intensificare gli sforzi in questa direzione: è un obbligo che dobbiamo prima di tutto ai nostri giovani, alle società e a tutto il nostro movimento".