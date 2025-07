Van der Poel ha la polmonite: annunciato il ritiro dal Tour de France

Van del Poel si ritira dal Tour de France: l'annuncio dell'Alpecin

Ad annunciare il forfait è stato il suo team, l'Alpecin. "Mathieu mostrava sintomi di raffreddore da alcuni giorni, ma ieri pomeriggio le sue condizioni sono peggiorate significativamente - si legge nella nota -. In serata, ha sviluppato la febbre ed è stato portato all'ospedale di Narbonne per accertamenti". Gli esami medici hanno rivelato che il corridore olandese soffre di una polmonite. "Abbiamo deciso che non può continuare la corsa. La sua salute è la priorità. Riposerà per almeno una settimana prima di sottoporsi a ulteriori esami".