Milan nella storia del Tour: è solo il 3° italiano a vincere la maglia verde

Le parole di Groves

"Mi dà tanta emozione vincere qui, con la squadra eravamo venuti con un piano molto chiaro, che poi è cambiato". Così Kaden Groves, corridore della Alpecin-Deceuninck, dopo aver vinto la 20esima tappa del Tour de France. "Non sempre le cose sono andate nel verso giusto per noi ma oggi avevo delle gambe super - ha proseguito -, oggi non sapevamo se andare per la tappa, visto quello che ci aspetta domani, poi col freddo e la pioggia mi sono sentito bene. È una sensazione incredibile vincere così".