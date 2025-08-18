Tuttosport.com

L’impresa di Townsend! Italia, stavolta è un flop: Amburgo amara per gli azzurri

Vincente una fuga di ben 200 km: il campione d’Irlanda doveva fare da gregario a Nizzolo, non pervenuto. L’atteso Milan, al rientro dopo un grande Tour, si ritira dopo la terza salita
Alessandro Brambilla
1 min
L'impresa di Townsend! Italia, stavolta è un flop: Amburgo amara per gli azzurri

Ad Amburgo sventola bandiera irlandese. Merito di Rory Townsend, 30 anni, alfiere Q36.5, vincitore in modo clamoroso, col cuore in gola, della Cyclassics Hamburg davanti ad Arnaud De Lie, Paul Magnier, Jasper Philipsen e l’aristocrazia dei velocisti. Rory con due soli metri di vantaggio ha ottenuto il 6° successo da professionista, primo in corsa World Tour. Gli organizzatori di Amburgo rispetto alle edizioni recenti hanno inasprito il percorso con

