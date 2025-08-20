Caruso: "È una Vuelta da battaglia. E io ho caricato l’energia"

Damiano Caruso dubbi non ne ha. Si sono dissolti in un Giro d'Italia corso da protagonista, quinto e miglior italiano in generale a dispetto dei 38 anni che fanno capolino dal prossimo ottobre. I dilemmi di inizio stagione riguardavano ciò che ama, andare in bicicletta. “Un altro Giro, un'ultima vittoria e l'addio” ci raccontò alla partenza della corsa rosa. Adesso, con la Vuelta alle porte di Torino , s'è allungato pure il contratto: in gruppo fino a fine 2026 con la sua Bahrain-Victorious e un altro Grande Giro da onorare. "Diciamo che mi sono smentito da solo! L'idea era quella di chiudere la carriera alla fine di questa stagione, ma volevo farlo nel migliore dei modi. Forse ho messo troppo impegno nel mio lavoro e devo dire che sono arrivati risultati che alla mia età non sono banali. Ho ritrovato la voglia di continuare e di fare bene questo mestiere: è come se la passione si fosse rinnovata. Mi diverto facendo il mio lavoro. È un bel momento e me lo sto godendo".

Caruso, alla Vuelta a Burgos è arrivato anche un successo che le mancava da oltre tre anni. Ne sentiva la mancanza?

"Sì, mi mancava. A inizio anno pensavo a come sarebbe stato chiudere con una stagione perfetta, con una top10 al Giro e una vittoria di tappa alla Vuelta. Adesso che al Giro ho fatto top5 e che la vittoria è arrivata addirittura a Burgos la motivazione è aumentata ancora di più e non vedo di correre la Vuelta".

Cos'è che la stimola maggiormente in questa fase della carriera?

"La voglia c'è sempre stata, ma da quando ho pensato che tutto quello che facevo – alzarmi la mattina, andare all'allenamento – stava per finire ho trovato una nuova forza, una grinta nuova. Questo è un mestiere che se non fai con passione, divertendoti non può darti grandi soddisfazioni".

Un suo collega, Alessandro De Marchi – anche lui in procinto di ritirarsi alla fine della stagione -, ha detto che nel gruppo di oggi ci sono dinamiche diverse, che non gli mancheranno una volta sceso dalla bici.

"È cambiato tutto rispetto a quando abbiamo iniziato. Io e lui siamo della stessa generazione, ma personalmente sento di riuscire ad adattarmi a questo mondo che cambia. Sto bene con i miei coetanei ma sto bene anche con i ragazzi più giovani. Per me non è un problema, ci vuole uno spirito nuovo".

E lei che dimostra di avere tanta voglia, cosa direbbe a Tadej Pogacar che a fine Tour ha parlato esplicitamente di stanchezza e di pensare al ritiro nei prossimi anni?

"Ho visto il Tour, ho sentito le sue parole e il suo volto mentre le diceva. Ho notato una stanchezza nelle frasi e negli occhi, forse più mentale che fisica. Posso solo immaginare la pressione e l'attenzione costante con cui deve convivere 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Non credo pensi realmente al ritiro anche se lui corre su un altro pianeta rispetto al nostro. Essere Pogacar é sicuramente più duro di quanto non sembri: io, lui e noi corridori siamo persone comuni, né macchine né robot. Mi aspetto che torni il Pogacar di sempre ancora per un bel po'".

Veniamo alla Vuelta. In preparazione vi siete separati, ma da sabato tornerà insieme a Antonio Tiberi.

"Ci siamo subito riuniti al Sestriere per l'ultima rifinitura. Mi aspetto un Antonio in condizione come testimoniato dal secondo posto al Giro di Polonia. Ha voglia di dimostrare che la sua uscita di scena al Giro è stata causata dalle conseguenze della caduta di Gorizia e non da una defaillance delle sue prestazioni. Sono sicuro che il suo orgoglio verrà fuori in questa Vuelta. Vogliamo provare a mettere Antonio sul podio: noi ci crediamo, lui pure». Tutti contro Vingegaard? «Sulla carta sarà così, ma ci sono anche Almeida, Ayuso e tanti altri fuoriclasse al via. Sarà battaglia".