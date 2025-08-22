Ciclismo, Barale e il Tour per volare all’Europeo e al Mondiale

La figlia d’arte consolida il legame con la Nazionale ed è pronta a partecipare al Tour de l’Avenir delle Under 23. Francesca Barale, 22 anni, di Domodossola, da domani sarà di scena nel Tour de France delle giovani alle dipendenze del ct azzurro Marco Velo. La ragazza ossolana appartiene ad una famiglia che ha dato tanto al ciclismo. Il nonno, Germano Barale, è stato professionista negli Anni 50 e 60 in squad