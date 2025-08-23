Vuelta 2025, Philipsen trionfa a Novara e si prende tappa e maglia rossa

Jasper Philipsen si aggiudica la tappa inaugurale della Vuelta a Espana 2025 , la Reggia di Venaria-Novara di 186,1 chilometri. Il corridore della Alpecin-Deceuninck, prima maglia rossa di leader della classifica generale, conquista nettamente la volata finale battendo il britannico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) e il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team), mentre l'azzurro Elia Viviani (Lotto) si piazza in quarta posizione. La gara è diventata molto tattica negli ultimi 80 chilometri, quando tutte le squadre hanno lavorato per cercare di stare davanti. Solo Hugo De La Calle (Burgos-Burpellet) ha provato un attacco, ripreso senza problemi a 30 chilometri dal traguardo. Lo spagnolo era anche nel gruppetto di fuggitivi nella prima parte di tappa, quando è stato Alessandro Verre (Arkea B&B Hotels) a prendersi l'unico Gpm di giornata, quello di La Serra (terza categoria, pendenza media del 5,3%), battendo nello sprint Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) e aggiudicandosi, quindi, la prima maglia a pois della corsa . Domani la seconda delle tre frazioni della corsa iberica tutta in territorio piemontese, la Alba-Limone Piemonte di 157 chilometri.

Le parole di Philipsen

"Vincere è sempre bello. Siamo riusciti a controllare il finale con gli uomini giusti al posto giusto. Nell'ultimo chilometro si sono mossi in maniera perfetta. Di sicuro questa maglia rossa è un bel premio dopo la caduta al Tour. Sapevo che oggi era una chance da cogliere, non ce ne saranno tante, sarà dura ma questo è un bel premio. Ho avuto un po' di sfortuna in questa stagione, ma ho fatto due vittorie importante quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno". Così il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ai microfoni di Eurosport dopo la vittoria a Novara nella prima tappa della Vuelta 2025.