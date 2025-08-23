Venaria Reale, il sindaco Giulivi e un altro abbraccio

Venaria Reale Ha ancora negli occhi (e nel cuore) le immagini di via Mensa stracolma di gente. Quel colorato e caloroso abbraccio alla partenza del Giro d’Italia 2024. Un’istantanea che il sindaco di Venaria Reale Fabio Giulivi si prepara a rivedere, in tutto il suo splendore, questa mattina quando di nuovo lì, all’ombra della Reggia, risuonerà il primo start della Vuelta di Spagna. Che per la prima volta nella sua storia parte dall’Italia e, proprio come fu un anno fa con la corsa rosa, parte da Venaria Reale. Ennesima vetrina per una città e un intero territorio, ennesimo premio all’ambizione del primo cittadino e alla sua indiscutibile capacità di fare squadra, con la Regione Piemonte e con le altre realtà locali. Ennesima emozione. Da vivere, condividere, celebrare. Sindaco Giulivi, che valore ha questo momento? «Un valore straordinario: Venaria Reale è l’unica città italiana che in un anno ha ospitato due Grandi Partenze e questo rappresenta una vetrina mediatica eccellente che conferma la bontà della nostra scelta. Ancora una volta, le cartoline della città e del territorio saranno diffuse in tutto il mondo e ricorderanno che, insieme a Roma, Firenze, Venezia e ad altre grandi città, in Italia esiste anche Venaria Reale».

Quanto ha inciso, nella vostra preparazione, l’esperienza del 2024 con il Giro d’Italia? «Abbiamo fatto tesoro del know how di quella partenza, anche se siamo ripartiti con la difficoltà legata a un periodo che per molti è di vacanza. Per questo il mio grazie agli oltre 50 volontari, alle associazioni che collaborano con il Comune, ai miei assessori e agli uffici per il lavoro intersettoriale è doppio: nonostante il mese di agosto, abbiamo ricevuto massimo sostegno a conferma di quanto in città l’evento sia sentito e percepito non solo per il suo valore sportivo, ma come una vera e propria festa. D’altronde, esiste un altro evento che porta gli atleti sotto casa senza pagare un biglietto e garantendo allo stesso tempo una visibilità anche in termini turistici?».

Come è nata questa opportunità? «Mi ricordo che quando mi è stata proposta ero incredulo, da lì a poco ci sarebbe stata la partenza del Giro e si parlava già di un altro evento di questa portata, in una realtà da circa 34.000 abitanti…, ma allo stesso tempo molto soddisfatto che Venaria Reale potesse essere sede non solo di una tappa, ma della Gran Partenza. Tutto è nato da alcuni confronti in Regione ed è stato in particolare l’ex assessore allo Sport Fabrizio Ricca, che ringrazio, il primo a parlarmene. Poi l’assessore Chiarelli ha portato avanti il lavoro grazie all’impegno in termini di investimento, molto cospicuo, che la Regione aveva deciso di assumere. Per noi l’investimento è stato minimo, pari a 20.000 euro, ma capace di garantire ricadute decisamente più ampie e su più settori».

I rapporti con la Regione Piemonte confermano la sua capacità di fare squadra. Ma non solo quelli… «Sicuramente la collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude è determinante, perché non è scontata e in passato non è sempre stata tale: noi, invece, lavoriamo all’unisono e abbiamo instaurato un rapporto costruttivo che ci consente, anche agli occhi di enti proprio quali la Regione, di essere un doppio soggetto istituzionale che lavora insieme. Questa collaborazione, che funziona grazie a una macchina silenziosa e spesso dietro le quinte, ma assolutamente efficiente, ci ha permesso, per esempio, di ospitare il G7 Clima Energia e Ambiente, o ancora il Consiglio d’Europa con i Ministri degli Esteri di 46 Paesi».

La Grande Partenza della Vuelta è la punta di diamante del vostro anno come Città Europea dello Sport? «Sicuramente lo è per portata storica e mediatica. Ciliegina sulla torta di un anno in cui sono stati e saranno ancora tanti gli eventi sportivi importanti sul nostro territorio. Penso alla Festa dello Sport del Coni organizzata nella suggestiva cornice del Cortile d’Onore della Reggia, ma anche alla prima maratona di Venaria che ci attende. E, in anteprima, posso annunciare anche il passaggio della fiaccola olimpica di Milano-Cortina per il mese di gennaio, che noi inseriamo ancora negli eventi del riconoscimento Aces».

Ma il riconoscimento di Città Europea dello Sport ha avuto anche ricadute molto più locali. «Coinvolgere le associazioni della città, farle scendere in strada per presentare le proprie proposte coinvolgendo scuole e cittadinanza è stato molto prezioso per loro e i feedback che abbiamo ricevuto sono stati molto positivi. Non a caso nel calendario degli eventi abbiamo previsto, oltre a quelli di caratura nazionale, vedi la Coppa delle Regioni di tiro con l’arco, e internazionali, anche tanti momenti di valorizzazione dello sport locale. Questo è stato il primo filone».

E il secondo? «Il secondo filone straordinario è stato quello degli impianti. A partire dal progetto del Centro Tecnico Federale condiviso con la Figc i cui lavori all’ex impianto Don Mosso sono in corso e porteranno a un impianto omologato come sono i due grandi stadi di Torino. Inutile negare che questo ci permetterà di ospitare amichevoli di lusso e anche competizioni nazionali e internazionali… ma allo stesso tempo un campo resterà a disposizione anche della comunità e delle realtà locali, come da accordi. Abbiamo, inoltre, realizzato una copertura per il campo da basket, nell’area dell’ex San Francesco è nato un bellissimo centro da padel e beach volley e abbiamo riaperto anche il Rotelliere che è diventato la nuova sede del Cai e impianto per i pattinatori. Sono stati effettuati molti lavori anche nelle palestre, cellula da cui l’attività sportiva ha origine».

Ci tiene molto. «Cinque anni fa, al momento del nostro insediamento, avevamo preso l’impegno di riaprire tutti gli impianti sportivi chiusi e abbandonati. E lo abbiamo mantenuto. Manca solo più il Bocciodromo, perché il doppio bando è andato deserto, ma entro settembre lo riproporremo modificato. Così da mantenere la promessa nella sua totalità, in vista della chiusura del mandato prevista per maggio prossimo».

C’è ancora qualche evento sportivo che le piacerebbe portare nella sua città? «Sono estremamente ambizioso, ma realista allo stesso tempo. Eventi molto grandi hanno costi molto elevati, quello che posso dire è che continueremo a lavorare di squadra per cogliere tutte le opportunità che arriveranno. Se devo dirne uno direi che mi piacerebbe portare il tennis, ma in questo momento non abbiamo le strutture adatte».