Chris Froome, grave incidente in Francia: "Pneumotorace e cinque costole rotte"

Chris Froome è stato investito. Stando a quanto riporta l'Equipe, mercoledì 27 agosto, il ciclista britannico è rimasto coinvolto in un incidente con un'automobile mentre si stava allenando nei pressi di Saint-Raphael in Francia. Il quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017) è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso presso l'ospedale di Tolone. Rimasto sempre cosciente, Froome è apparso però in gravi condizioni. Nel 2017, il ciclista era rimasto coinvolto in un incidente analogo nei pressi di Monte Carlo, condividendo sui propri profili la foto della sua Pinarello F10 Dogma distrutta da un automobilista che in quell'occasione giudicò "impaziente".