Chris Froome, grave incidente in Francia: "Pneumotorace e cinque costole rotte"

Chris Froome è stato investito. Stando a quanto riporta l'Equipe, mercoledì 27 agosto, il ciclista britannico è rimasto coinvolto in un incidente con un'automobile mentre si stava allenando nei pressi di Saint-Raphael in Francia. Il quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017) è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso presso l'ospedale di Tolone. Rimasto sempre cosciente, Froome è apparso però in gravi condizioni. Nel 2017, il ciclista era rimasto coinvolto in un incidente analogo nei pressi di Monte Carlo, condividendo sui propri profili la foto della sua Pinarello F10 Dogma distrutta da un automobilista che in quell'occasione giudicò "impaziente".
"Pneumotorace e cinque costole rotte"
Questo il messaggio condiviso dall'entourage del ciclista attraverso i suoi profili social: "Chris è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Tolone ieri pomeriggio a seguito di un grave incidente durante l’allenamento. Non sono rimasti coinvolti altri ciclisti o veicoli. Fortunatamente, Chris è stabile e non ha riportato lesioni alla testa; tuttavia, gli esami hanno confermato un pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura a una vertebra lombare, per la quale verrà operato questo pomeriggio. Forniremo aggiornamenti sulle condizioni di Chris dopo l’intervento chirurgico".