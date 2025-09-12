Tuttosport.com

Ganna, la zampata: Vuelta made in Italy  

Dopo la vittoria di mercoledì in salita firmata da Pellizzari, Filippo torna al trionfo a Valladolid nella crono
Daniele Tirinnanzi
1 min
Ganna, la zampata: Vuelta made in Italy  © EPA

Nella Vuelta taglia e cuci è Filippo Ganna a mettere qualche punto fermo. Dopo la prima volta di Giulio Pellizzari, il piemontese dell'Ineos-Grenadiers torna alla vittoria nella crono individuale di Valladolid dopo la sfortunata parentesi al Tour de France - abbandonato alla prima tappa a Lille dopo una manciata di chilometri a causa di una caduta e i successivi sintomi di commozio

