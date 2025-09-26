Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Tutte le strade di Erica. La rinascita di Matilde  

Due storie di donne che trasformano in oro tutto quello che toccano con due ruote a pedali
Alessandro Brambilla
1 min
Tutte le strade di Erica. La rinascita di Matilde  © LAPRESSE

Erica Magnaldi è miss eclettismo. Da teenager vinceva gare di sci da fondo, poi è passata ai successi nelle gran fondo amatoriali di ciclismo. I risultati l’hanno catapultata nel ciclismo agonistico internazionale su strada, nel quale la serie di vittorie è proseguita. Ora la dottoressa in medicina Erica Magnaldi è anche campionessa d’Europa gravel. Ha vinto il titolo ad Avezzano a coronamento di una snervante prova di 88 km. Nello spri

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte