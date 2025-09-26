Tutte le strade di Erica. La rinascita di Matilde  

Erica Magnaldi è miss eclettismo. Da teenager vinceva gare di sci da fondo, poi è passata ai successi nelle gran fondo amatoriali di ciclismo. I risultati l’hanno catapultata nel ciclismo agonistico internazionale su strada, nel quale la serie di vittorie è proseguita. Ora la dottoressa in medicina Erica Magnaldi è anche campionessa d’Europa gravel. Ha vinto il titolo ad Avezzano a coronamento di una snervante prova di 88 km. Nello spri