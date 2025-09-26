Tuttosport.com

Terzo legno azzurro, Ciabocco in lacrime

Il titolo delle Under 23 va alla francese Gery. Domani Longo Borghini per il riscatto
Alessandro Brambilla
1 min
Terzo legno azzurro, Ciabocco in lacrime© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Vive la France: Celia Gery est Championne du Monde. Nella gara della Under 23 con bella progressione mademoiselle Gery, 19 anni, in rettilineo d’arrivo ha preceduto di 2 secondi la coetanea slovacca Viktoria Chladonova. A Kigali l’Italia ha centrato il triplete dei quarti posti. Nello sprint da energie residue per la medaglia di bronzo la spagnola Paula Blasi ha superato Eleonora Ciabocco

