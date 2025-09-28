Pogacar infinito fa il bis ai Mondiali in Ruanda. Delusione Italia

Tadej Pogacar è per la seconda volta consecutiva, campione del mondo di ciclismo. Nella prova in linea della rassegna iridata di Kigali, in Ruanda, lo sloveno ha confezionato l'ennesima impresa partendo a 104 chilometri dall'arrivo insieme a Isaac del Toro. Medaglia d'argento per Remco Evenepoel, bronzo per l'irlandese Ben Healey. La corsa si è accesa sin dai primi istanti, i ritmi forsennati e gli attacchi della Francia hanno animato i chilometri iniziali sul maxi circuito lungo 267,5 chilometri. Una caduta all'inizio ha costretto lo spagnolo Marc Soler al ritiro, giornata negativa anche per Julian Alaphilippe. Queste le parole dello sloveno: "Il mio attacco? Il percorso era disegnato per questo, si è creato il gruppetto con Ayuso e Del Toro, speravo di andare avanti il più possibile, ma Juan ha avuto subito un problema, Del Toro ha avuto un problema di stomaco, sono rimasto solo troppo presto. Le salite erano molto dure, giro dopo giro poteva essere un problema, le energie potevano finire, ho avuto qualche dubbio, ma sono riuscito a vincere. È stata un'esperienza incredibile per tutti, è stata una grande settimana, di successo".