Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Ganna lancia il guanto: euro-sfida a Evenepoel

Remco ha prevalso nel duello ai Giochi e nelle recenti rassegne iridate. Ma Pippo ha vinto l’ultima prova contro il tempo alla Vuelta: è in fiducia
Daniele Galosso
1 min
Ganna lancia il guanto: euro-sfida a Evenepoel© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Filippo Ganna, detto Pippo, e Remco Evenepoel, detto...Remco, difetteranno forse di fantasia. Ma, certo, non di watt stantuffati in sella, pedalata dopo pedalata. I due fuoriclasse (anche) delle prove contro il tempo si ritroveranno a percorrere le medesime strade questo pomeriggio, a cavallo tra Drome e Ardeche, per la cronometro che mette in palio il titolo di campione d’Europa. Un atteso gomito a gomito, almeno ideale, dato che i pri

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte