Europei Ciclismo, Venturelli oro e Ganna d'argento! Solo Evenepoel inarrivabile

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro elite agli Europei di ciclismo in corso in Francia. Il campione azzurro si è dovuto inchinare solo all'attuale dominatore della specialità, il belga Remco Evenepoel , che dopo l'oro ai Mondiali in Ruanda si è ripetuto anche a livello continentale. Evenepoel ha chiuso la sua prova col tempo di 28'26'', alla media di 50.63 kmh, precedendo Ganna di 43 secondi. La medaglia di bronzo è andata al danese Niklas Larsen, staccato di 68 secondi. In gara per l'Italia c'era anche Lorenzo Milesi , che ha chiuso oltre il decimo posto. " Ho fatto la mia gara e sono contento della prestazione . Non pensavo che Remco riuscisse a recuperare le fatiche del Mondiale in così poco tempo. E' stato bravo, ha fatto un tempone, non ho nulla da rimproverarmi". Così Filippo Ganna dopo aver conquistato la medaglia d'argento nella crono elite agli Europei di ciclismo alle spalle del belga Evenepoel. "Il vento ha condizionato la gara? C'era per tutti ma sicuramente il sottoscritto ha un fisico più imponente degli altri ragazzi saliti sul podio. Va da se che la resistenza è stata maggiore", ha sottolineato il piemontese.

Venturelli: "Superata bene una trasferta impegnativa"

"Finalmente - ha invece esclamato la cremonese Federica Venturelli, già bronzo ai Mondiali in Ruanda e oro nella prova contro il tempo continentale under 23 - Il Mondiale mi ha permesso di migliorare la condizione, superando bene le fatiche di una trasferta impegnativa e di gare così importanti nello spazio di pochi giorni". Ha aggiunto poi il ct azzurro Marco Villa: "Bilancio positivo, con un oro e un argento. Brava Federica e bravo anche Filippo che ha fatto la sua gara, corso con ottimi tempi ma Remco ancora una volta ha fatto l'impresa. Sicuramente il vento non ha aiutato un fisico come il suo, che ha una resistenza all'aria maggiore. Abbiamo provato ad impostare la gara partendo forte, per non far correre Remco in tranquillità, ma il belga ha gestito bene la possibilità di partire per ultimo".

Evenepoel: "Felice di diventare campione per la seconda volta"

"Sono felicissimo di aver conquistato un altro titolo. Il vento era piuttosto forte, sempre frontale o leggermente laterale, quindi a volte è stato davvero difficile controllare la bici e affrontare le curve correttamente, ma penso di aver gestito tutto bene". Così Remco Evenepoel, oro nella cronometro individuale agli Europei di ciclismo in Francia. "Sono molto felice di diventare campione europeo per la seconda volta in carriera, dopo il 2019, quando ero al mio primo anno da professionista. Ora mi concentrerò sul recupero e poi su un buon allenamento prima della gara su strada di domenica. Sembra un percorso bellissimo e non vedo l'ora", ha detto il belga che ora detiene contemporaneamente i titoli olimpici, mondiali, europei e nazionali a cronometro individuale.