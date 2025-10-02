Tuttosport.com

Europei 2025, l’Italia conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista

La squadra azzurra manca l'oro per un nulla contro i padroni di casa della Francia. Terza la Svizzera
1 min
Europei 2025, l’Italia conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista © Getty Images

PRIGI (Francia) - L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro mista a squadre agli Europei di ciclismo, in Francia. Il sestetto azzurro composto da Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Federica Venturelli è stato battuto per soli 0.06 secondi dalla Francia padrona di casa che ha chiuso con il tempo di 47'42''70 con Bruno Armirail, Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Cedrine Kerbaol, Juliette Labous e Marrion Borras. Gran prestazione degli uomini guidati dal solito Filippo Ganna: azzurri al comando dopo la prima metà di gara, mentre hanno sofferto le donne con Il bronzo è andato alla Svizzera staccata di +0.40'

