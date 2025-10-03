Europei ciclismo, Ciabocco d'argento su strada U23. Quarta medaglia per l'Italia

L'Italia conquista la sua quarta medaglia ai Campionati europei di ciclismo su strada 2025, in corso nei dirpartimenti francesi di Drame e Ardeche. Ad accomodarsi sul podio è Eleonora Ciabocco , che si prende l'argento nella prova in linea donne U23, che ha visto trionfare la spagnola Paula Blasi Cairol , già bronzo ai mondiali in Ruanda.

Ciabocco dopo Venturelli

Una medaglia che si aggiunge fra le altre a quella di Federica Venturelli, che nella crono femminile Under 23 ha conquistato il secondo oro europeo in carriera dopo il trionfo nel 2023 a Drenthe. L'azzurra, già bronzo mondiale a Kigasi, ha preceduto Ahtosalo e Vierstraete rispettivamente di 48 e 51 secondi al traguardo. Secondo oro a