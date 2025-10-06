Sabato il Giro di Lombardia su Eurosport e Discovery+

Lombardia, l'ultima classica del ciclismo

- Sabato 11 ottobre il Giro di Lombardia è in diretta integrale dalle 10:30 su Eurosport 2 dalla partenza di Como, passando per la Madonna del Ghisallo, con il Passo Ganda ultima e decisiva scalata verso il traguardo di Bergamo. Da quattro anni, l’ultima Classica Monumento la vince il campione del mondo, d’Europa e fuoriclasse del ciclismo Tadej. Al termine di un’altra intensissima e spettacolare stagione di ciclismo vissuta sui canali Eurosport, il Giro di Lombardia sarà preceduto dalla Coppa Bernocchi di lunedì 6 ottobre (alle 15:25 su Eurosport 1), dalla Tre Valli Varesine di martedì 7 (alle 15:25 su Eurosport 2) e dal Gran Piemonte di giovedì 9 alle 14:50 su Eurosport 2. Inoltre, domenica 12 ottobre live dalle 16:15 su Eurosport 2 c’è la Paris-Tours.

L’ultima Classica Monumento dell’anno promette di essere uno degli eventi più attesi della stagione ciclistica e da Tadej Pogacar, che quest’anno punta a un traguardo storico: vincere il quinto Lombardia consecutivo come nessun altro in ogni epoca del ciclismo. Dopo aver trionfato al Giro delle Fiandre, alla Liegi-Bastogne-Liegi, al Tour de France, ai Mondiali e agli Europei, su uno dei percorsi più affascinanti e impegnativi del ciclismo, Pogacar ha l’occasione di consacrare definitivamente un’altra stagione leggendaria.

