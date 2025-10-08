Tutti i colori di Pogacar: fuga show alla Tre Valli

I riflessi iridati della sua maglia illuminano Varese . Tadej Pogacar vince la Tre Valli Varesine come nel 2022. Il secondo acuto vincente di Pogacar nella Città Giardino è ancora più bello: tre anni fa si era imposto allo sprint, ieri è arrivato solitario al traguardo, con 45” su Albert Philipsen , terzo Julian Alaphilippe e poi altri inseguitori, purtroppo senza italiani tra i primi 14. Tadej ieri ha recitato un copione più fedele al suo personaggio e con quella ottenuta nella gara da Busto Arsizio a Varese sono 19 le vittorie stagionali. Nell’arco di dieci giorni il fenomeno sloveno ha trionfato nel Mondiale , all’Europeo , e quello di Varese è un successo di notevole spessore: da molti anni la Tre Valli ha un cast superiore a tante classiche catalogate World Tour. La squadra Uae Emirates-XRG grazie al suo leader tocca quota 92 vittorie in stagione. Il record della Mapei nel 1997 (95 affermazioni) è in pericolo.

Pogacar show

Anche il sole ha reso bella l’ultima prova del Trittico Lombardo caratterizzata da continui attacchi. Hanno iniziato August, Colleoni, Lorenzo Milesi, Ballerini e Mattia Bais. Poi Lorenzo Milesi è rimasto al comando raggiunto dal glorioso Egan Bernal. A 47 chilometri dall’arrivo, nelle vicinanze dell’inedito Muro delle Piante, il colombiano è rimasto solo in testa, braccato dal baffuto Quinn Simmons e dal generoso Milesi. I tre si sono nuovamente riuniti. ma a 33 km dall’epilogo i campioni dietro hanno accelerato. Pogacar, il suo coequipier Del Toro, Lafay e Afonso Eulalio sono piombati sui battistrada. Mancava un giro al termine. Incredibilmente Tadej non ha atteso il secondo assalto al Muro delle Piante per accelerare. L’ha fatto in anticipo, lungo la discesa dal Montello, con l’ostinato Simmons e gli altri compagni di fuga incapaci di stargli in scia. Il Pogacar-show è proseguito sull’affollato Muro delle Piante, e alle spalle del marziano la situazione è cambiata. Comunque Garofoli, Pidcock, Tulett, Roglic, Skuijns, Molard (con Del Toro versione stopper) non hanno minacciato la leadership del campione del mondo. Per Tadej la salita dei Ronchi affrontata l’ultima volta è diventata l’ennesima passerella per sistemare bene la maglia in vista della foto-poster finale. Campionato d’Europa a parte, quello di Varese è il suo primo successo con la nuova maglia iridata.

Le parole di Tadej

Teniamo in grande considerazione Albert Philipsen per il suo guizzo da secondo posto. Ha compiuto 19 anni il 3 settembre, la Lidl-Trek del manager Luca Guercilena sicuramente lo valorizzerà. Battere la vecchia volpe Alaphilippe, Lapeira e altri vip per salire sul podio con Pogacar è impresa da applausi. «Il piano pre-gara era attaccare all’ultimo giro - ha rivelato Tadej -. Poi la Tudor di Storer e Alaphilippe ha deciso di alzare il ritmo, siamo rimasti davanti io e Del Toro per la Uae. Ho attaccato con decisione in discesa approfittando di una rotonda anche perché sapevo che se mi avessero preso Del Toro avrebbe potuto fare la sua gara a magari vincere». Adesso Tadej pensa ad eguagliare Fausto Coppi sabato col quinto successo al Lombardia.

ORDINE D’ARRIVO: 1. Pogacar (Slo) 200 km alla media di 43,787 km/h; 2. Philipsen (Dan) a 45”; 3. Alaphilippe (Fra); 4. Lapeira (Fra); 5. Higuita (Col); 6. Skuijns (Let); 7. Johannessen (Nor); 8. Del Toro (Mex); 9. Kulset (Nor); 10. Izagirre (Spa)