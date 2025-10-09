Del Toro è il futuro Pogacar: dominata l'edizione 2025 del Gran Piemonte

Isaac Del Toro studia sempre di più da futuro Tadej Pogacar . Il messicano dell'Uae Team Emirates ha vinto per distacco l'edizione 2025 del Gran Piemonte , corsa in linea di 179 km e 2700 metri di dislivello, con partenza da Dogliani ed arrivo ad Acqui Terme. Per Del Toro è la quindicesima vittoria stagionale arrivata con un attacco micidiale sull'ultima salita di giornata a circa 17 km dal traguardo.

La fuga di Del Toro

Durante l'attacco Il cilcista messicano ha prima ripreso e poi staccato i due fuggitivi, ovvero lo svizzero Marc Hirschi della Tudor Pro Cycling Team e l'olandese Bauke Mollema della Lidl-Trek arrivati nell'ordine a circa 40". Il gruppo dei migliori è arrivato a poco più di un minuto regolato dallo svizzero Fabio Christen del Q36.5 Pro Cycling Team davanti all'australiano Michael Matthews del team Team Jayco Alula.