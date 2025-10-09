Del Toro è il futuro Pogacar: dominata l'edizione 2025 del Gran Piemonte

Isaac Del Toro studia sempre di più da futuro Tadej Pogacar. Il messicano dell'Uae Team Emirates ha vinto per distacco l'edizione 2025 del Gran Piemonte, corsa in linea di 179 km e 2700 metri di dislivello, con partenza da Dogliani ed arrivo ad Acqui Terme. Per Del Toro è la quindicesima vittoria stagionale arrivata con un attacco micidiale sull'ultima salita di giornata a circa 17 km dal traguardo.
La fuga di Del Toro
Durante l'attacco Il cilcista messicano ha prima ripreso e poi staccato i due fuggitivi, ovvero lo svizzero Marc Hirschi della Tudor Pro Cycling Team e l'olandese Bauke Mollema della Lidl-Trek arrivati nell'ordine a circa 40". Il gruppo dei migliori è arrivato a poco più di un minuto regolato dallo svizzero Fabio Christen del Q36.5 Pro Cycling Team davanti all'australiano Michael Matthews del team Team Jayco Alula.