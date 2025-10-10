Viviani si ritira: "Un viaggio incredibile, raggiunto quello che volevo"

Elia Viviani dice addio al ciclismo. Il campione azzurro, tre medaglie olimpiche, tra cui l'oro a Rio nel 2016, ha annunciato il ritiro con un post sui social. Prima di scendere dal sellino e salutare l'agonismo, Viviani farà ancora qualche pedalata. Prima, sulle vie di casa, al Giro del Veneto del 15 ottobre, per onorare i luoghi dove è cresciuto e poi sulla pista, che tanto gli ha saputo regalare, in occasione dei Mondiali di Santiago del Cile (22- 26 ottobre 2025).

Il saluto di Viviani

Il portabandiera dell'Italia ai Giochi di Tokyo 2020 annuncia su Instagram il ritiro: "2010-2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! Oggi vi annuncio la fine della mia carriera da ciclista professionista! Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni!". Nel video a corredo, Viviani ricorda che "è da quando ho 8 anni che la bici è tutto per me. Mi ha dato tanto durante i 16 anni della mia carriera, ho raggiunto vittorie che probabilmente nemmeno sognavo. Ho avuto tanti momenti bui, tante sconfitte dalle quali rialzarsi ma ognuna di queste è stata un trampolino di lancio per arrivare sempre più in alto. Oggi vi annuncio il mio ritiro dal ciclismo professionistico. Grazie a tutti, è stato un viaggio veramente incredibile".

L'arrivo a Verona

"Per una serie di coincidenze, quest'anno, l'arrivo del Tour del Veneto sarà a Verona. Mi è sembrato il giorno perfetto per salutare le competizioni su strada - scrive Viviani -. Sarà una gara davanti ai miei tifosi e familiari e sarà una giornata emozionante. Il percorso non è proprio nelle mie corde, un po' troppo duro, ma forse è meglio così. Non dovrò pensare solo alla mera prestazione, potrò godermi ogni cosa al meglio".