Viviani, la carriera del signore del Ciclismo  

A 36 anni il campione di strada e pista lascia: "Non ho rimpianti"
Alessandro Brambilla
4 min
Viviani, la carriera del signore del Ciclismo

Il gran signore della multispecialità esce di scena in punta di piedi. Elia Viviani, 36 anni, mercoledì parteciperà al Giro del Veneto, poi volerà a Santiago del Cile a disputare i Mondiali su pista. Saranno le ultime gare di una carriera bellissima del velocista Elia Viviani che fin dalle categorie giovanili ha alternato con enorme successo strada e pista. A coronamento della stagione numero 16 da professionista vanta 100 vittorie su strada (compresi dei criterium e le cronosquadre) all’attivo. Si laureò Campione d’Europa ad Alkmaar 2019. Indimenticabili le sue 5 tappe vinte al Giro d’Italia, le 3 alla Vuelta a Espana, 1 al Tour de France. Nell’omnium su pista ha conquistato l’oro  all’Olimpiade di Rio de Janeiro 2016 e il bronzo a Tokyo 2020. E’ andato a bersaglio anche all’Olimpiade di Parigi con l’argento nella madison in coppia con Simone Consonni. Nell’eliminazione vanta 2 ori ai Mondiali. 

Un 2018 da ricordare

Agli Europei su pista le medaglie d’oro conquistate dal veronese di Oppeano sono state 15. Attualmente è del team Lotto. Il 2018 è stato l’anno più bello della sua carriera da stradista con 18 successi. Era alla Deceuninck-Quick Step del ds Davide Bramati. “Sono lieto di averlo diretto nella sua stagione migliore – afferma Bramati – e vi assicuro che è stato lui ad insegnare a noi. Elia è  una gran persona, professionista esemplare”. Nel 2018 Elia vinse il Campionato italiano su strada a Boario Terme, su un percorso con molte salite. “E’ la soddisfazione più bella che mi ha regalato – precisa Bramati –. Quel giorno è stato tatticamente impeccabile e con classe ha preceduto tanti passisti scalatori”. Da gennaio il team Lotto si unirà all’Intermarché. “E’ il motivo che mi ha indotto a chiudere l’attività”, assicura Elia, che quest’anno ha trionfato in una tappa del Giro di Turchia. “Posso esprimermi ancora ad alto livello e per questo voglio chiudere ai Mondiali su pista puntando alla maglia iridata”.

Il tentativo di Villa: "Avrebbe la possibilità"

L’attuale ct degli stradisti azzurri, Marco Villa, ha tentato di prolungare la carriera di Viviani. “Gli ho detto di correre anche nel 2026, ne avrebbe la possibilità  – spiega Villa – consapevole che è comunque uno molto deciso: ormai ha optato per lo stop e non cambierà idea”. Villa è il ct dei grandi trionfi di Viviani in pista. “Elia – aggiunge Marco – è il corridore che mi ha regalato più soddisfazioni nella carriera da ct. Spero di aver contribuito coi miei consigli a farlo migliorare.  E’ sempre stato molto professionale”. Viviani è lusingato dai complimenti. “Non ho rimpianti – precisa – e rifarei al 100% tutto ciò che ho fatto in carriera. Ringrazio il ciclismo: mi ha insegnato a vivere regalandomi soddisfazioni.  Riguardo il Giro del Veneto, la mia Verona è la sede ideale per chiudere la carriera, davanti a tanti amici”.

