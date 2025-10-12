Pogacar nel mito, come lui nessuno mai: quinta vittoria di fila

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Lo strappo in ciottolato verso Largo Colle Aperto, nel cuore di Bergamo Alta, a poche centinaia di metri dal traguardo del Lombardia, ricorda a tutti come il ciclismo sia - soprattutto, quando non soltanto - passione. Con il volto dei corridori sfigurato dalla fatica passata e presente, con due ali di folla ai fianchi degli esausti pedalatori a spronare, incitare, osannare. Epperò Tadej Pogacar, questo alieno prestato alle due ruote, impone il ricorso
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi