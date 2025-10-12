Tuttosport.com

Pogacar nel mito, come lui nessuno mai: quinta vittoria di fila

Lo sloveno ha vinto il Lombardia a Bergamo con un attacco solitario a 37 km dal traguardo
Daniele Galosso
1 min
CiclismoPogacar
Pogacar nel mito, come lui nessuno mai: quinta vittoria di fila © AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Lo strappo in ciottolato verso Largo Colle Aperto, nel cuore di Bergamo Alta, a poche centinaia di metri dal traguardo del Lombardia, ricorda a tutti come il ciclismo sia - soprattutto, quando non soltanto - passione. Con il volto dei corridori sfigurato dalla fatica passata e presente, con due ali di folla ai fianchi degli esausti pedalatori a spronare, incitare, osannare. Epperò Tadej Pogacar, questo alieno prestato alle due ruote, impone il ricorso

